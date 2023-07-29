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Гамбург (WTA). Ноха Акуг сыграет за титул с Рус

Сетка турнира здесь. Hamburg European Open Гамбург, Германия 23 – 29 июля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 225 480 долларов Отрытые корты, грунт Финал Нома Ноха Акуг (Германия)  Аранта Рус (Нидерланды) Дата проведения 29 июля, 14.

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