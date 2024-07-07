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Головную боль (демографические проблемы) гильотиной (завозом мигрантов) не лечат

Головную боль (демографические проблемы) гильотиной (завозом мигрантов) не лечат

АВТОР: https://dzen.ru/a/Zm7WgI5PDUGa. Замещающую миграцию заинтересованные в ней силы любят обосновывать своей заботой о России (как же без патриотизма) – численность населения снижается, а рядом полумиллиардный Евросоюз и полуторамиллиардный Китай.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот именно!!! СВОИХ нужно поддерживать!! как это в &quot;Грозе&quot;  Островского: &quot;Ханжа, сударь! Чужих привечает, а своих поедом ест&quot;...
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1 д.
МБ
Марина Биченова
Всё ради России! И казнокрадство, и принятие антинародных законов, завоз и посадка мигрантов на шею налогоплательщиков.
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23 час.

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