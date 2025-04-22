"Конфликт в команде Путина": Что за "переговорный" спор между Ушаковым и Дмитриевым. На вопрос ответил Уиткофф

Царьград Коллаж Царьграда/Фото: Timofeev Vladimir/Shutterstock В информационном пространстве взорвалась настоящая "сенсация" – по различным каналам началась раскручиваться новость, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев вступил в жёсткий спор с помощником президента Юрием Ушаковым.
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