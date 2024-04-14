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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт − о нападении Царукяна на фаната перед боем с Оливейрой: «Возможно, на нас подадут в суд»

Во время выхода на бой с Чарльзом Оливейрой Арман Царукян ударил фаната, показавшего ему средний палец.

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