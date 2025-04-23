В «Единой России» провели круглый стол, посвященный предварительному голосованию

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Любой активный член «Единой России» может бросить вызов опытным политикам и попытаться доказать свою состоятельность по представлению партии на разных уровнях, благодаря процедуре предварительного голосования.
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