The Lord of the Rings Online получит крупное обновление на следующей неделе Команда The Lord...

The Lord of the Rings Online получит крупное обновление на следующей неделеКоманда The Lord of the Rings Online планирует провести несколько насыщенных недель: следующее крупное обновление, Update 41, ориентировочно выйдет на следующей неделеЧитать дальше → источник.
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