«Сделка по недрам»: Украину ждет афганский сценарий или иракский?

Состоявшееся наконец-таки подписание сделки по минералам, которую Вашингтону пришлось вымогать у Киева чуть ли не с ножом у горла, вполне предсказуемо оставило по себе великое множество вопросов, уклончивые ответы на которые с американской и украинской сторон разнятся порой до полной противоположности.