НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Фирменные блюда московских ресторанов эпохи СССР с рецептами. Часть 1

Фирменные блюда московских ресторанов эпохи СССР с рецептами. Часть 1

В СССР тоже была реклама. Было даже целое издательство с таким названием. Недавно мне попал в руки набор открыток «Фирменные блюда московских ресторанов» выпуска 1970 года! Я не мог просто так пройти мимо такого сокровища, сфотографировал и решил поделиться с вами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх