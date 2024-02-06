Фирменные блюда московских ресторанов эпохи СССР с рецептами. Часть 1

В СССР тоже была реклама. Было даже целое издательство с таким названием. Недавно мне попал в руки набор открыток «Фирменные блюда московских ресторанов» выпуска 1970 года! Я не мог просто так пройти мимо такого сокровища, сфотографировал и решил поделиться с вами.