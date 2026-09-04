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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев о правилах в КХЛ: «Говорят: «В футболе не меняют ничего почти 100 лет, а мы почему меняем?». На нас не ходят по 50-60 тысяч. Нужно делать игру быстрее и привлекательнее»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ поделился размышлениями на тему изменений в правилах в КХЛ.

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