В Оренбурге полицейские и Юнармейское детско-юношеское движение приняли участие в акции «День профилактики дистанционных хищений»

Командир и курсанты военно-патриотического общественного движения «Юнармия» совместно с полицейскими приняли активное участие в проведении профилактического мероприятия, направленного на разъяснение гражданам наиболее распространенных схем телефонного мошенничества.
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