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Подарок Уиткоффа Путину назвали сигналом к диалогу по Украине

Подарок Уиткоффа Путину назвали сигналом к диалогу по Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визита в Москву передал Владимиру Путину памятную монету с надписью Peace through strength, что означает «Мир через силу».

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