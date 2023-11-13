Врач рассказал о состоянии эвакуированных из Газы россиян

Большинство россиян, эвакуированных из сектора Газы, страдают от обезвоживания. Об этом 13 ноября сообщил ТАСС один из врачей анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, проводивший первичный осмотр прибывших через расположенный на границе анклава и Египта КПП «Рафах» в оперативный штаб МЧС России в Каире.