Дело о мошенничестве сотрудника ПетрГУ прекращено

Судья петрозаводского городского суда прекратила резонансное уголовное дело 40-летнего начальника управления по инновационно-производственной деятельности ПетрГУ Алексея Штыкова, обвиняемого в мошенничестве с грантами.
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