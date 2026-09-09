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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о Тренте в полузащите: «Благодарю за самоотдачу ради «Реала». Он не привык к этой позиции – для нее требуется иной тип выносливости. Его данные подходят для крайнего защитника»

Главный тренер « Реала » Жозе Моуринью высказался об игре Трента Александер-Арнолда в полузащите в матче группового этапа Лиги чемпионов против Интера (2:1).

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