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«Газпром» планирует построить новый бизнес-центр на месте автопарковки на Земледельческой

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выдал градостроительный план участка. «Газпром» рассматривает возможность возведение нового бизнес-центра на Земледельческой улице недалеко от станции метр «Лесная» для своих сотрудников.

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