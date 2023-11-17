Более 150 ящиков для писем Деду Морозу появятся в Москве 18 ноября

Завтра, 18 ноября, в день рождения Деда Мороза в Москве стартует почтовая компания. В парках, торговых центрах и других учреждениях установят специальные ящики, в которых можно будет оставить письмо главному волшебнику Нового года, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
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