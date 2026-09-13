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Царьград

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Трамп заявил, что отмена визита Си Цзиньпина его не беспокоит

Трамп заявил, что отмена визита Си Цзиньпина его не беспокоит

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в крепких отношениях с Китаем, несмотря на возможную отмену визита Си Цзиньпина.

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