⚡️Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника По информации Минобороны России, 43 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, 21 — над территорией Крыма.
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⚡️Над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника По информации Минобороны России, 43 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, 21 — над территорией Крыма.