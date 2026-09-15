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Царьград

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Miraculous Corp. потребовала 3 млн рублей от сети "Замания"

Miraculous Corp. потребовала 3 млн рублей от сети "Замания"

Французская Miraculous Corp. подала иск на 3 млн рублей против сети "Замания" в Москве за неправомерное использование персонажа Леди Баг.

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