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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чорич победил Оже-Альяссима, отдав первые 8 геймов в матче

Чорич победил Оже-Альяссима, отдав первые 8 геймов в матче

90-я ракетка мира обыграл 29-ю со счетом 0:6, 6:4, 6:4. Благодаря этой победе Хорватия сохранила шансы на победу над Канадой.

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