НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Алмаз Мирзаянов: «Өйдә рус сүзләре кыстырып сөйләшү тыелган»

Алмаз Мирзаянов: «Өйдә рус сүзләре кыстырып сөйләшү тыелган»

Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар гаиләсендә саф татар телендә сөйләшәләр. Бу турыда алар «Болгар радиосы» студиясендә узган «Гаилә белән сайлыйбыз» теле-радиомарафонында сөйләделәр.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым