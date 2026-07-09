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В Дагестане продолжают ликвидацию последствий ливней, селей, оползней

В Дагестане продолжают ликвидацию последствий ливней, селей, оползней и камнепадов. Ранее сообщалось, что из-за паводка, вызванного ливнями, без электроснабжения осталось несколько десятков населённых пунктов.

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