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Российские силы освободили более 1100 км в Курской области за несколько дней

Российские силы освободили более 1100 км в Курской области за несколько дней

Российские силы успешно вытеснили украинские войска из Курской области, освободив более 1100 км территории.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
И как мы смогли такую огромную территорию отдать под растерзание этим зверям? Почему никто за это не отвечает?
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