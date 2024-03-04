Проверьте ваше зрение. Очень сложный тест, на первый взгляд он непроходим: найдите 5 желудей на этом рисунке

Сломайте все глаза, но не дайте этому тесту сломать вас! фото: DudolfПредупреждаем еще раз, уже более грозно: тест очень сложный! Он не дает поблажки даже самым глазастым, даже если глаза у вас на затылке, в пятках и вообще по всему периметру.