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Проверьте ваше зрение. Очень сложный тест, на первый взгляд он непроходим: найдите 5 желудей на этом рисунке

Проверьте ваше зрение. Очень сложный тест, на первый взгляд он непроходим: найдите 5 желудей на этом рисунке

Сломайте все глаза, но не дайте этому тесту сломать вас! фото: DudolfПредупреждаем еще раз, уже более грозно: тест очень сложный! Он не дает поблажки даже самым глазастым, даже если глаза у вас на затылке, в пятках и вообще по всему периметру.

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