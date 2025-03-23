Заливщик, разводной и другие: ЦБ рассказал, какие бывают дропперы

Есть три основных типа дропперов: заливщик, транзитник и обнальщик, рассказали в Банке России. Каждый из них выполняет свою функцию в общей схеме обналичивания похищенных мошенниками денежных средств, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии