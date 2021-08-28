Заноза

13 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Котищев
    Щас после запуска Северного потока-2 возьмемся и за этих придурков.Вспоминаем Велико...
  • Иван
    саакВспоминаем Велико...
  • Дмитрий Гурин
    Не путайте пожалуйста народ и правительство Украины. Разные они. Народ жалко правителей нет. То что сделал Зеля ему е...Юлия Витязева: Мы...

Юлия Витязева: Мы наблюдаем весь ужас украинской политики в Афганистане

Юлия Витязева: Мы наблюдаем весь ужас украинской политики в Афганистане

  Украина не позволила своим гражданам покинуть территорию Афганистана на российских самолетах. Некоторые украинцы планировали улететь на самолетах России и записались в лист ожидания, однако, на рейс не явились и остались захваченном государстве.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Анатолий
Окраина есть террористическая организация, нужно запретить в России
Леонид Василенко
Транзитный путь через укру сохранится,а вот заполнение под вопросом. На период обслуги СП1 и 2 заполнение будет,а цена транзита каждый раз надо бы на каждый случай договорная. Пора выкручивать укре годаны нашим ресурсным оружием (гавкают же про оружие).
Anisimova Lyubov
Весьма странно читать как мы (автор) переживаем за украинских граждан и при этом так негативно относимся ко всему украинскому. Чувствуется злорадство. Что главное? Вывезли же своих россиян оттуда и хорошо! Отказались украинцы и бог с ними. Пусть живут своей жизнью.
Дмитрий Гурин
Не путайте пожалуйста народ и правительство Украины. Разные они. Народ жалко правителей нет. То что сделал Зеля ему еще аукнется, как в прочем и Порошенко с Аваковым.

Картина дня

наверх