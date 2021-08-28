Юлия Витязева: Мы наблюдаем весь ужас украинской политики в Афганистане

Украина не позволила своим гражданам покинуть территорию Афганистана на российских самолетах. Некоторые украинцы планировали улететь на самолетах России и записались в лист ожидания, однако, на рейс не явились и остались захваченном государстве.
Украина не позволила своим гражданам покинуть территорию Афганистана на российских самолетах. Некоторые украинцы планировали улететь на самолетах России и записались в лист ожидания, однако, на рейс не явились и остались захваченном государстве.
Свежие комментарии