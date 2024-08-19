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Калужские новости

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В калужских магазинах подешевели яйца, овощи и мясные консервы

В калужских магазинах подешевели яйца, овощи и мясные консервы

Об этом сообщили на заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков Калужской областиК 16 августа в течение недели цены на помидоры, морковь, огурцы и свеклу упали на 3-7%.

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