В калужских магазинах подешевели яйца, овощи и мясные консервы

Об этом сообщили на заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков Калужской областиК 16 августа в течение недели цены на помидоры, морковь, огурцы и свеклу упали на 3-7%.
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