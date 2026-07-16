Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Иране заявили о поражении американской системы Patriot в Бахрейне

В Иране заявили о поражении американской системы Patriot в Бахрейне

Вооруженные силы Ирана заявили, что в ходе ответных ударов их беспилотники поразили американские батареи Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте, а также системы Patriot на Шейх Иса в Бахрейне, сообщает об этом телеканал Press TV.

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