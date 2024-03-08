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Кибератака уронила аптечный рынок США. Последствия будут сказываться еще долго

Кибератака уронила аптечный рынок США. Последствия будут сказываться еще долго

США заплатят огромную цену за кибератаку на здравоохранениеКибератака, направленная на Change Healthcare, подразделение UnitedHealth Group, серьезно повлияла на систему здравоохранения Соединенных Штатов, особенно на возможности обработки заявок на лекарства и страховки в аптеках по всей стране.

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