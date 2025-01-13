❕В Крыму за сутки обследовали почти 500 километров побережья на наличие мазута В акватории Черного моря мониторинг проводила авиация, а также 22 суда.
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❕В Крыму за сутки обследовали почти 500 километров побережья на наличие мазута В акватории Черного моря мониторинг проводила авиация, а также 22 суда.