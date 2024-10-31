Александр Ильин развенчивает мифы: “Никакой операции мне не делали”

Александр Ильин, талантливый актёр и лидер группы «План Ломоносова», который многим запомнился по роли в популярном сериале «Интерны», впервые сделал официальное заявление после того, как СМИ сообщили о его экстренной госпитализации и последующей операции.
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