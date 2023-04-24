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Sohu: Путин совершил три шага, которые положат конец конфликту на Украине

Sohu: Путин совершил три шага, которые положат конец конфликту на Украине

Авторы китайского издания «Sohu» назвали три шага президента России Владимира Путина, которые положат конец конфликту на Украине.

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