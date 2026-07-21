Беглого нотариуса Садретдинова экстрадировали в РФ по делу о черных риелторах

"112" Беглого нотариуса Фаиля Садретдинова экстрадировали в Россию. Его обвиняют в организации банды так называемых черных риелторов, которая отбирала квартиры у одиноких пенсионеров и людей с зависимостями.
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