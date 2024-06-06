В Кемерово столкнулись два трамвая. Об этом 6 июня сообщили в региональном управлении МВД.«По предварительной информации, количество пострадавших составляет около 30 человек, получивших травмы различной степени тяжести.
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