Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Gennady Sokolovsky
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Теперь только тюрьма или виселица: Зеленского красиво развели юристы Трампа

Теперь только тюрьма или виселица: Зеленского красиво развели юристы Трампа

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ Со вчерашнего вечера весь Голливуд уже почти сжевал локти от зависти: Трамп со товарищи представили публике последний акт криминально-приключенческой драмы "Ловушка для зеленого коротышки", где провинциальному комедианту подсовывали куски роли халифа на час, а в итоге на него повесили все долги погорелого театра.

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