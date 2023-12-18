Интересная жизнь с Vera Star Как многие наверняка заметили, в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прошедшей на днях, на экраны установленные в зале выводились вопросы, задаваемые россиянами президенту РФ, посредством СМС.
Кто на самом деле отпустил Чубайса, и почему Путин не стал отвечать на этот вопрос на Прямой линии
Комментарии
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US
Uri Strukow
Ледобуром, уважаемый Фарид, Вы рыжей мрази только дупло развальцуете. Сходите в магазин и поменяйте на Ледоруб.
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4 час.
ЮВ
Юрий Во
Владимир Владимирович этот вопрос ( насчет Чубайса) проигнорировал. А что тут удивительного ? На все острые и "нехорошие" вопросы Путин всегда отвечает либо маловнятно, либо игнорирует, делая вид, что не понял. А ответ насчет Чубайса - простой. Его сказал насчет диктатора Самосы один из президентов США. "Да этот Самоса - сукин сын. Но это НАШ сукин сын".
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2 час.
US
Uri Strukow
Сравнили диктатора с куском говна.
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2 час.
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