Кто на самом деле отпустил Чубайса, и почему Путин не стал отвечать на этот вопрос на Прямой линии

ЮВ

Юрий Во

Владимир Владимирович этот вопрос ( насчет Чубайса) проигнорировал. А что тут удивительного ? На все острые и "нехорошие" вопросы Путин всегда отвечает либо маловнятно, либо игнорирует, делая вид, что не понял. А ответ насчет Чубайса - простой. Его сказал насчет диктатора Самосы один из президентов США. "Да этот Самоса - сукин сын. Но это НАШ сукин сын".