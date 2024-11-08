«Горы брошенных в котле трупов»: что известно об оккупации Курской области на 8 ноября

В последние дни на Курском фронте развернулись ожесточённые бои, в которых российские войска демонстрируют значительные успехи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде193 подписчика
Популярные статьи
- Россия готовится к переделу мира: Первый с "Цирконами" фрегат "Адмирал Головко" ушёл к берегам США
- У российской армии появилась хватка победителя: войска выходят на последний рубеж обороны ВСУ
- Невероятный котёл на 20 населённых пунктов. Внутри - "все возможные резервы" ВСУ. Умрут с десяток тысяч – пленных обещали не брать
Свежие комментарии