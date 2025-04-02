От ворот в разворот: с рынка РФ ушел каждый пятый грузоперевозчик

На рынке грузоперевозок начался кризис: с осени прошлого года из отрасли ушел каждый пятый игрок. Компании не могут оплачивать лизинговые платежи и возвращают грузовики — это ставит под угрозу весь рынок перевозок, что в итоге может привести к повышению тарифов.