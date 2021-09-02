Комсомольская правда

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Венеция-2021: Соррентино уходит в отпуск

Венеция-2021: Соррентино уходит в отпуск

Новый фильм Джейн Кэмпион «Власть пса» (The Power of the Dog) - потрясающе снятый для большого экрана (даром что выйдет на «Нетфликсе») психологический вестерн слэш жестокая драма о мести и умении постоять за себя в этом самом жестоком из миров.

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