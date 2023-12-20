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Reuters: «Роснефть» обсудит с властями ФРГ возможную продажу активов

Reuters: «Роснефть» обсудит с властями ФРГ возможную продажу активов

Нефтегазовая корпорация «Роснефть» планирует поучаствовать в переговорном процессе с правительством Федеративной Республики Германия для того, чтобы поднять вопрос возможности сбыта оказавшихся в заморозке активов.

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