Боевиков ВСУ накрыли «Грады». Лучшее видео из зоны СВО

Артиллерийские подразделения 18-ой общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
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