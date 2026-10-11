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Владимирские новости

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Как вырастут материнский капитал и детские пособия в 2027 году рассказали владимирцам

Как вырастут материнский капитал и детские пособия в 2027 году рассказали владимирцам

Размер материнского капитала на первого ребенка составит 778,5 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком для работающих родителей — до 95,5 тыс.

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