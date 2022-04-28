Ссора собачников на проспекте Луначарского закончилась стрельбой

Пострадавшего доставили в больницу с пластиковой пулей в груди. Вечером 27 апреля в службу спасения поступило сообщение о том, что у дома № 68, корпус 2 на проспекте Луначарского мужчина стреляет из травматического пистолета на площадке для собак.