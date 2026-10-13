21 декабря 2025 года произойдёт зимнее солнцестояние — важный момент астрономического календаря. В Москве событие наступит в 18:03 по московскому времени, а продолжительность светлого времени суток составит около семи часов.
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