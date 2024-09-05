Смена участников Кабмина Украины позволила понять, что правительственные органы не могут работать в нормальном режиме, а глава киевского режима Владимир Зеленский неспособен заручиться полной поддержкой властей.
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