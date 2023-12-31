В Архангельской области в два раза увеличили объемы переселения из аварийного жилья

В 2023 году в Архангельской области ввели в эксплуатацию 35 многоквартирных домов. Это в 2 раза больше, чем год назадОб этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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