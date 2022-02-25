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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Пирог, который тает во рту. Просто и очень вкусно (покрываю глазурью)

Если до сих пор у вас не было хорошего рецепта вкусного пирога с мандаринами, я сейчас с вами ним поделюсь! Этот чудный десерт можно готовить хоть каждый день! Улетит он со стола за одно чаепитие! Список продуктов: · мандарины с кожурой 3 шт.

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