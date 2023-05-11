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"Лена ни в чем не виновата": Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами

"Лена ни в чем не виновата": Отец задержанной Блиновской спихнул на ее мужа махинации с деньгами

В беззаботную жизнь "королевы марафонов" внезапно ворвались серьезные проблемы. Все поклонницы блогерши ахнули, когда по СМИ разлетелась новость о ее задержании во время побега за границу на автомобиле.

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