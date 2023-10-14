В ритмах осени.

Осень - такая разная и прекрасная пора года. Это и ´очей очарованье´, и утренние холода, и кружевное разноцветье листопада, и непрекращающийся моросящий дождь, и серое небо, и неожиданно ласковое солнце в период ´бабьего лета´.
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