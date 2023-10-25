Осиротевших медвежат, побирающихся на автотрассе Сахалина, отловили специалисты

Специалисты Красногорского лесничества вместе с коллегами из островного агентства ветеринарии, зоопарка и станции по борьбе с болезнями животных №10 провели спасательную операцию по отлову и эвакуации медвежат-сирот на автотрассе, проходящей через центр Сахалина.